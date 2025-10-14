Avellino, Festa: Chiedo giustizia e chiarezza, i cittadini conoscano la verità Parla l'ex sindaco e annuncia: è il momento di dire come sono andate le cose davvero

Festa ha deciso di non comparire davanti al GUP, optando per il processo immediato. Una scelta, ha spiegato, motivata dal desiderio di evitare che “le formalità possano rallentare o ostacolare la giustizia”