Regionali, il vescovo di Avellino: andate a votare, è segno di speranza La nota stampa

Con un comunicato i Vescovi della Campania ragionano sulle Elezioni Regionali 2025 e invitano i campani al voto. Sulla pagina della Diocesi di Avellino, pochi minuti fa, la nota stampa congiunta viene rilanciata. "Le prossime elezioni non sono solo un appuntamento politico, ma un momento di responsabilità e fiducia verso il futuro della nostra terra.

Il voto è speranza

Partecipare al voto significa credere nella possibilità di costruire insieme una Campania più giusta, libera e solidale. Ogni voto è un segno di speranza, di impegno e di amore per il bene comune.

La libertà nel voto

"La libertà senza responsabilità è vuota; la responsabilità senza coscienza morale rischia di tradire il bene comune.”

Invitiamo tutti a recarsi alle urne con lucidità, entusiasmo e senso di comunità.Solo insieme possiamo scrivere una pagina nuova di democrazia, partecipazione e fraternità. Pompei, 16 ottobre 2025I vescovi della Conferenza Episcopale Campana