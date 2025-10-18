Regionali, Cerrato si candida con la lista "Testa Alta" per Fico Presidente

Cerrato: Irpinia al centro, un solo sogno, un solo obiettivo un solo traguardo

Avellino.  

Antonello Cerrato ufficializza la sua candidatura alle prossime elezioni regionali in Campania. Lo fa attraverso i social con un messaggio breve ma intenso, carico di passione per la sua terra: Un solo sogno, un solo obiettivo, un solo traguardo, Irpinia.
Cerrato sarà in campo con la lista “Testa Alta”, collegata al campo largo di centrosinistra e espressione politica del governatore uscente Vincenzo De Luca, a sostegno della candidatura di Roberto Fico alla presidenza della Regione.
La sua discesa in campo segna un nuovo passo nel mosaico politico irpino in vista del voto di novembre. L’obiettivo è chiaro: rappresentare l’Irpinia con determinazione e spirito di servizio, contribuendo al progetto riformatore e di continuità amministrativa voluto da De Luca e rilanciato da Fico.
Attraverso la lista Testa Alta, Cerrato intende portare avanti una campagna fondata su valori di lealtà, impegno e identità territoriale, mettendo al centro i bisogni reali delle comunità locali e delle aree interne.
 

