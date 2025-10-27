Regionali, i candidati irpini della lista "A testa alta" da De Luca Cerrato, Di Gaeta e Rosato con la capolista Fortini: "In questi 10 anni una nuova Campania"

"Questa mattina a Napoli, a Palazzo Santa Lucia, abbiamo avuto un lungo confronto con il presidente De Luca per definire le priorità programmatiche di questa campagna elettorale per definire il percorso che ci dovrà condurre uniti al voto del 23 e 24 novembre".

A dirlo i candidati della lista "A testa alta" del collegio di Avellino, Antonio Cerrato, Maria Ilaria Di Gaeta e Pino Rosato che supportano la capolista Lucia Fortini.

" In questi dieci anni, accanto a Vincenzo De Luca, abbiamo contribuito a costruire una nuova Campania, orgogliosa e libera, una Campania che primeggia, che vince la sfida dell’efficienza. Questa nuova Campania va difesa ed è per questo che siamo in campo. Per fare in modo che la rivoluzione di questi anni prosegua, per difendere il futuro conquistato", ricordano gli aspiranti consiglieri in corsa con la lista "A testa alta".