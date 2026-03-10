Campo largo, Giuditta (Ndc): non parteciperemo al tavolo prima chiarezza nel Pd L'annuncio

“Non parteciperemo al tavolo convocato per oggi pomeriggio presso la sede del Pd in via Tagliamento” così Raffaele Cipriano e Pasquale Giuditta, rispettivamente segretario provinciale e Coordinatore regionale NdC. La decisione del partito di Mastella di non partecipare alla prima riunione dell'interpartitico di centrosinistra, convocato in vista delle elezioni amministrative di maggio, e’ dettata dalla mancanza di chiarimenti richiesti al Pd per garantire un percorso chiaro e condiviso che porti alla realizzazione del campo largo in tutta la Campania. Avellino è tra le realtà prossime al voto: “Il campo largo è l’unica condizione possibile -conclude Giuditta- per vincere le elezioni e dare un sindaco autorevole alla città”.