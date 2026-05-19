Grasso:"Al centro il lavoro che per Ariano significa, sviluppo, dignità, futuro" Incontro con il deputato Franco Mari

"Abbiamo messo al centro il lavoro, che per Ariano significa sviluppo, dignità e possibilità di futuro.

A Villa Kristall, con il deputato Franco Mari, abbiamo aperto un confronto operativo tra istituzioni e territorio, un tavolo vero su ciò che serve alla nostra città per creare occupazione, sostenere le imprese, trattenere i giovani e dare forza alle energie che già esistono

Poi siamo stati a Contrada Stillo, una piccola comunità che ha dato una risposta grande, con persone arrivate anche dalle contrade vicine. Quando si parla di strade, servizi, collegamenti, opportunità e presenza dell’amministrazione, le contrade ci sono. E chiedono rispetto, ascolto e risposte concrete". Ad affermarlo è il candidato sindaco Carmine Grasso.

Dibattito acceso su rione Santo Stefano, nel cuore di Ariano, ma da troppo tempo in una condizione che non è accettabile. Tutte le amministrazioni comunali sin dagli anni 80 hanno fallito.

"Strade dissestate, cantieri fermi, erbacce, spazi lasciati senza cura: non sono dettagli, sono il segno di un centro storico che va ripreso in mano con serietà.

Ho sottoscritto un impegno con il comitato di quartiere. Non una promessa generica - afferma Grasso - ma un punto di lavoro chiaro: restituire ai residenti la possibilità di vivere le proprie case e il proprio quartiere con dignità.

Rigenerare il centro storico significa partire da Santo Stefano, dai problemi concreti, dalle persone che hanno resistito anche quando la città sembrava essersi dimenticata di loro. Ariano deve tornare a governare i suoi luoghi. È tempo di farlo".