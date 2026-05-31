Gruppo PD-AVS-M5S: "Frecciarossa Lecce-Bari-Napoli, l'Arianese tagliato fuori" "Richiesta formale per la convocazione urgente di un consiglio comunale aperto"

"Abbiamo appreso in queste ore dell'imminente attivazione del nuovo collegamento diretto Frecciarossa Lecce-Bari-Napoli. Un servizio strategico che effettuerà giustamente fermate a Foggia e Benevento. In mezzo, a guardare i treni che passano, resta Ariano Irpino e l'intero nostro comprensorio": nota ufficiale da parte del gruppo consiliare Partito Democratico (Carmine Grasso, Laura Cervinaro) - AVS - M5S ad Ariano Irpino.

Il comunicato

La nostra città, secondo bacino demografico ed economico della provincia, subisce l'ennesimo inaccettabile isolamento. Sappiamo bene che l'orizzonte infrastrutturale per la nuova Stazione Hirpinia è fissato tra il 2029 e il 2030, ma questo territorio non può permettersi di restare tagliato fuori per altri quattro anni in attesa dei cantieri, pur avendo a disposizione una stazione (Ariano Stazione) attualmente semi-abbandonata e privata di ogni prospettiva di sviluppo. Non intendiamo rassegnarci alla marginalità. Annunciamo la richiesta formale (ai sensi dell'Art. 52 del Regolamento) per la convocazione urgente di un Consiglio Comunale "Aperto", invitando non solo i vertici di Trenitalia, RFI e la Regione Campania, ma aprendo le porte ai Sindaci e agli amministratori dei comuni limitrofi, a partire da Grottaminarda, Montecalvo Irpino, Savignano e dell'intera Valle Ufita. La battaglia per i trasporti non si fa isolandosi, ma facendo rete".

Proposte fattibili e immediate

"In quella sede, presenteremo tre proposte inderogabili, fattibili e immediate da far votare all'Aula: 1) l'istituzione urgente di un servizio "FrecciaLink" o su ferro “Treno Rock” da parte di Trenitalia e di intesa con la Regione: navette su gomma dirette, integrate nel biglietto ferroviario, per collegare il centro di Ariano Irpino e i comuni vicini alle stazioni di Foggia e Benevento, in esatta coincidenza con gli orari di partenza e arrivo del nuovo Frecciarossa; 2) no studio di fattibilità tecnico: per l'adeguamento minimo della vecchia "Ariano Stazione", al fine di istituirvi una fermata sperimentale del servizio Alta Velocità; 3) ondi di compensazione: lo stanziamento di risorse regionali per potenziare il trasporto pubblico locale verso gli snodi ferroviari limitrofi. È finito il tempo dei silenzi. Ariano Irpino deve tornare a guidare il territorio, non può essere declassata a semplice sala d'attesa".