Avellino Città Pubblica, Iandolo: "Ora c'è da dare volto alle idee" "La giunta? Il sindaco troverà la quadra. Le Provinciali? Occorre ridare il voto ai cittadini"

"Avevamo percepito un entusiasmo crescente, siamo contenti perché lunedì scorso abbiamo avuto la riprova. È una soddisfazione in più per la nostra lista, che ha rappresentato un'offerta complessiva di tutto il mondo della Sinistra e delle realtà civiche, ma ci ha anche consegnato la grossa responsabilità di dare voce e rappresentanza a quei mondi che molto spesso sono stati distanti": così Francesco Iandolo, eletto consigliere comunale in compagnia di Antonio Bellizzi e Amalio Santoro per Avellino Città Pubblica.

"I cittadini hanno consegnato mandato pieno al sindaco Pizza"

Sui tempi della futura giunta del sindaco Nello Pizza: "Innanzittutto attendiamo la convalida degli eletti, quindi anche una precisa ripartizione di quelli che sono i seggi e quelle che sono le rappresentanze da parte delle liste in campo. - ha spiegato Iandolo, che torna in consiglio comunale - È stata una settimana di decompressione, ma anche di ragionamenti su quelli che possono essere gli scenari futuri. Da un lato non c'è fretta perché sulla convalida degli eletti c'è ancora tempo, dall'altro lato siamo convinti che il sindaco saprà trovare la miglior quadra possibile. Tutte le liste e soprattutto i cittadini gli hanno consegnato un mandato pieno e una rappresentanza di tutte le aree e le componenti che sono in campo".

"Dimostrare che il percorso aperto è diverso"

La prima esigenza della futura amministrazione comunale: "Dare volti a quelli che sono le idee, le istanze che abbiamo raccolto in campagna elettorale e che abbiamo scritto nel nostro programma. È la base di partenza, immaginiamo che nelle linee programmatiche si faccia riferimento anche a quelle che sono le emergenze che magari prima non erano evidenti, vedasi il caso dei parcheggi, quindi ACS, le tante strutture pubbliche, molto spesso abbandonate. Il lavoro da fare è tanto, tutti dobbiamo avere la serenità di sapere che abbiamo cinque anni davanti. I risultati andranno conseguiti un po' alla volta, ma da subito andrà dimostrato che il percorso aperto è totalmente diverso. Immaginiamo spazi di discussione e rappresentanza non solo per la politica, ma soprattutto dei cittadini".

"Sulle Provinciali? Riforma da abolire, voto ai cittadini"

Si avvicina l'elezione del presidente della Provincia di Avellino con candidati il presidente uscente Rizieri Buonopane e Fausto Picone: "A noi piacerebbe discutere di alcuni aspetti anche partecipando a questioni più generali. Avellino Prende Parte non è stata inclusa in nessun ragionamento, un po' perché c'era la questione di Avellino ancora in bilico, un po' perché i partiti hanno immaginato ancora una volta di risolvere la questione al loro interno. È evidente questa elezioni provinciali rappresentano un problema per tutti e sono soprattutto lo strumento peggiore attraverso cui la politica può raccontare di sè. O c'è una discussione pubblica anche sui progetti o il tutto viene ridotto ai rappresentanti dei rappresentanti. A questo gioco ci sottraiamo. Dal punto di vista istituzionale chiunque sarà il presidente sarà un interlocutore per noi, ma crediamo che questa riforma vada completamente abolita riportando il voto ai cittadini".