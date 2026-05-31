Furto in farmacia a Monteforte: denunciati un 40enne e una 22enne Avevano rubato creme solari per oltre mille euro di valore

I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno deferito in stato di libertà una coppia, di origine straniere, ritenuta responsabile di “furto aggravato in concorso” di creme solari.

La denuncia

In seguito della denuncia presentata dalla titolare di una nota farmacia del posto, i Carabinieri della locale Stazione hanno immediatamente avviato le indagini, anche attraverso l’acquisizione di immagini di videosorveglianza per individuare gli autori del furto. Sono stati così identificati e deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un 40enne e una 22enne quali autori del furto.

La tecnica

Idue, entrati nell’esercizio commerciale, con abilità e distraendo il personale di servizio, si impossessavo di numerose creme solari, per un valore complessivo di oltre mille euro.