Avellino: arrestato un 53enne, condannato a 8 anni e 8 mesi di reclusione Intervento da parte della Squadra Mobile della Questura di Avellino

Nelle scorse ore è stato arrestato un 53enne avellinese, condannato a 8 anni e 8 mesi di reclusione. Intervento degli agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino, che hanno rintracciato e tratto l'uomo in arresto.

Furto, insolvenza fraudolenta, oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale

"La Polizia di Stato di Avellino ha tratto in arresto un 53enne di Avellino, condannato a 8 anni e 8 mesi di reclusione. - si legge nella nota diffusa - In particolare, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno rintracciato e tratto in arresto l’uomo per i reati di furto, insolvenza fraudolenta, oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale 'A. Graziano' di Avellino".