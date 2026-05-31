Montemarano a lutto per la morte di Rosa: "Comunità stretta nel dolore" Ieri mattina l'incidente mortale a Montella

Incidente stradale in Alta Irpinia, perde la vita ottantenne di Montemarano. Ieri mattina a Montella il tragico impatto e a perdere la vita è stata una donna di Montemarano, Rosa D'Agnese. Dolore e cordoglio tra i comuni altirpini.

Il cordoglio

Il sindaco di Montemarano Beniamino Palmieri scrive sui social: Come saprete, in un tragico incidente, ieri mattina, ha perso la vita la nostra concittadina Rosa D’Agnese. Siamo vicini alla famiglia Giannini per il grave lutto, e vicini a Michele ricoverato in ospedale. Nell’ultimo mese la nostra Comunità è stata duramente provata da fatti tragici e particolarmente dolorosi. Non è decisamente un buon momento, ma sapremo uscirne, insieme ". Scrive il sindaco Palmieri facendosi portavoce del cordoglio della comunità.

La dinamica

L'impatto si è verificato lungo la strada provinciale, all'ingresso del paese di Montella, ed è consistito in un violento scontro frontale tra due autovetture (una Volkswagen Golf e una Range Rover) nei pressi di un supermercato.La vittima: L'ottantenne è deceduta sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate. Nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi del 118, per la donna non c'è stato nulla da fare.

I feriti:

I conducenti delle due vetture sono rimasti feriti e sono stati trasportati d'urgenza negli ospedali di Avellino (al "Moscati") e di Ariano Irpino (al "Frangipane").Indagini: I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica dello scontro.