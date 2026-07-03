Ariano: l'associazione "Orizzonti popolari" apre una nuova fase Nominato coordinatore cittadino Cristiano Colangelo

"Idee, approfondimento e valori storici". L’Associazione Orizzonti Popolari apre una nuova fase del proprio percorso culturale e associativo, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la propria presenza nel dibattito pubblico, nella promozione del pensiero critico e nell'approfondimento politico.

Il nuovo corso sarà caratterizzato da una linea convegnistica chiara e riconoscibile, come sempre incentrata sulla promozione della lettura e sull’approfondimento della saggistica. A testimonianza di ciò sono già predisposti due incontri, all'inizio di agosto e alla fine si settembre.

Si immagina percorso che ricostruisca e approfondisca i grandi elementi valoriali, oggi spesso ricondotti esclusivamente al conservatorismo, ma che invece trovano solide e profonde radici nella tradizione liberale e, ancor più, nella sensibilità popolare ispirata all’insegnamento di Sturzo.

Un rinnovato impulso è stato dato dall'entrata di numerosi giovani che hanno recentemente deciso di aderire a Orizzonti Popolari. In considerazione dell'ampia partecipazione registrata, sotto la guida attenta del fondatore Ettore Zecchino e con l'ausilio del Presidente Sergio De Piano, è stato nominato coordinatore cittadino di Ariano Cristiano Colangelo.

"Dare spazio a nuove figure significa per noi valorizzare il contributo dei giovani all'interno della nostra comunità, ma anche, nel segno della lunga tradizione convegnistica, aspirare oggi a tradurre nel linguaggio e nella realtà che le nuove generazioni vivono il messaggio del popolarismo. Buon lavoro al dottor Colangelo e a tutti coloro che continueranno a contribuire, con passione e dedizione, alla vita di Orizzonti Popolari".