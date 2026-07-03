Avellino, presunta violenza sessuale in piazza: acquisite le immagini Nelle prossime i frames saranno analizzati dagli inquirenti per risalire ai responsabili

di Paola Iandolo

La donna soccorsa stamattina in stato di shock, tra qualche ora sarà ascoltata dagli inquirenti e formalizzerà la denuncia. Ieri notte quando è stata soccorsa dopo la presunta aggressione sessuale avvenuta in pieno centro ad Avellino, non è stata in grado di fornire la sua versione. Era troppo scossa per l'accaduto. La presunta vittima, una donna di nazionalità ucraina, di circa 34 anni solo oggi potrà essere ascoltata. Sull'accaduto stanno indagando gli agenti della polizia di Stato che hanno provveduto ad acquisire già le telecamere di videosorveglianza attive tra piazza Libertà e piazza Garibaldi. Nelle prossime ore saranno visionate dagli inquirenti.

La ricostruzione e l'ipotesi di violenza sessuale

Secondo quanto emerge da una segnalazione circolata sui social network e da informazioni successivamente confermate, la donna sarebbe stata trovata nelle prime ore del mattino nell’area di piazza Libertà. Alcuni cittadini avrebbero allertato immediatamente i soccorsi e le forze dell’ordine. Stando alle prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli investigatori, la 34enne avrebbe subito una violenza sessuale dopo essere stata avvicinata nella zona del centro cittadino. La donna, che parlerebbe esclusivamente ucraino, è stata affidata alle cure dei sanitari del Moscati.

La solidarietà del sindaco Pizza

"Ho appreso con sdegno e preoccupazione la notizia della violenza denunciata da una cittadina ucraina in Piazza Libertà. Ad Avellino non c’è spazio per nessuna forma di violenza contro le donne" - ha detto il primo cittadino Nello Pizza - "esprimo piena solidarietà alla vittima e massima fiducia nel lavoro delle Forze dell’Ordine e della Magistratura, che stanno già facendo il loro corso. Come Amministrazione saremo al fianco della persona offesa, con tutti gli strumenti che il Comune ha a disposizione. La sicurezza e il rispetto delle donne sono una priorità assoluta per questa città".