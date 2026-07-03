Ariano: ecoisole in tilt e cittadini costretti a riportare i rifiuti a casa La protesta dei cittadini

Ecoisole in tilt e cittadini costretti a riportare i rifiuti a casa. E' accaduto nelle contrade Camporeale, Stratola, Casone e nel piazzale del cimitero. In qualche caso a causa degli bidoni pieni all'interno.

"E' una vergogna. A Camporeale, sono mesi che i cassoni della immondizia non funzionano - afferma Fernando Filomena - peccato che doverosamente ho pagato la tassa".

Il problema non è di certo legato agli addetti ai lavori. La raccolta avviene ma evidentemente i punti di conferimento non sono sufficienti, ma soprattutto necessitano di manutenzione.

Due giorni fa in gruppo di volontari, dopo aver pulito il piazzale del cimitero, non è riuscito a smaltire sacchi contenenti vetro, plastica, carta e indifferenziato. Si sono visti costretti anche loro a caricarli in auto e portarli a casa, tentando di trovare un luogo in cui conferirli.