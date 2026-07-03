Mastella malato, la solidarietà di Iannace: forza Clemente, siamo tutti con te Il senologo: gli sono vicino come medico e amico. Mostrare la sua fragilità è stato atto di forza

Solidarietà del senologo e primario della Breast Unit dell'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino Carlo Iannace al sindaco di Benevento Clemente Mastella, che ieri ha annunciato pubblicamente la sua malattia dicendo: "Chiedo a tutti chiedo di pregare per me. Anche io sono malato, spero di farcela".

E' stato un atto di forza raccontare la sua malattia

"Ho voluto subito scrivergli un messaggio di vicinanza e incoraggiamento, come medico, uomo e amico - ha detto Iannace -. Quanto avvenuto ieri ha reso il politico Mastella ancora più umano, vicino alle persone. In poche ore si è scatenata una incredibile ondata di commozione e vicinanza. Ho visto la sua commozione, non è stato facile dire raccontare quanto sta vivendo. Mostrare la propria fragilità è stato uno straordinario atto di coraggio e un esempio per tanti. Come medico e come amico gli auguro di superare questo momento. E' stato capace di sdoganare la fragilità, raccontando a cuore aperto il suo personalissimo momento di fragilità e sofferenza"

L'annuncio di Mastella

Lo ha detto pubblicamente, con la voce rotta dall'emozione davanti alla basilica gremita per la ricorrenza della festività della Madonna delle Grazie, il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Nel giorno dedicato alle celebrazioni per la patrona del Sannio organizzate dal neoarcivescovo Michele Autuoro, la dichiarazione di Mastella ha gelato i tanti fedeli presenti nella basilica. Così dopo qualche attimo di silenzio è scoppiato un applauso di incoraggiamento.