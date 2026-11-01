Movimento Cinque Stelle: nascono i gruppi Montemiletto e Solofra Radicamento potenziato in provincia di Avellino

COMUNICATO STAMPA

Il Movimento 5 Stelle rafforza il radicamento in Irpinia: nascono i gruppi territoriali di Solofra e Montemiletto

Salgono a cinque i gruppi costituiti in provincia di Avellino. Alle assemblee il vicepresidente nazionale Michele Gubitosa, il coordinatore regionale Salvatore Micillo e la coordinatrice provinciale Maura Sarno.

Il Movimento 5 Stelle consolida la propria presenza in provincia di Avellino con la nascita dei gruppi territoriali di Solofra e Montemiletto. Dopo il significativo risultato ottenuto alle elezioni amministrative nel capoluogo, prosegue il percorso di crescita e organizzazione del Movimento in Irpinia, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto con le comunità e dare continuità alla partecipazione degli iscritti.

A Solofra è stato eletto rappresentante territoriale Michele Priolo, mentre a Montemiletto l’incarico è stato affidato a Cristian Centrella. Il gruppo di Montemiletto nasce coinvolgendo anche iscritti dei comuni limitrofi, tra cui Montefusco, Venticano e Santa Paolina: un punto di partenza per promuovere il confronto e l’impegno condiviso nell’area.

Le due assemblee hanno registrato un’ampia partecipazione di iscritti e attivisti provenienti da diversi comuni della provincia. Un entusiasmo che ha accompagnato entrambe le tappe, prima a Solofra e poi a Montemiletto, confermando la volontà di contribuire alla vita del Movimento e alle scelte che riguardano il futuro dei territori.

A entrambe le iniziative ha partecipato il vicepresidente nazionale Michele Gubitosa, insieme al coordinatore regionale Salvatore Micillo e alla coordinatrice provinciale Maura Sarno. Una presenza che testimonia l’attenzione dei vertici del Movimento alla crescita in Irpinia e il sostegno al lavoro degli attivisti, protagonisti della costruzione di una rete territoriale sempre più solida.

A sostenere l’avvio dei nuovi gruppi anche la vicesindaca di Avellino Anna D’Alìasi, il capogruppo Antonio Aquino e il consigliere comunale Luca Pasquale Nacca, a conferma del legame tra partecipazione dal basso e impegno nelle istituzioni.

Con Solofra e Montemiletto salgono a cinque i gruppi territoriali costituiti in provincia di Avellino, insieme a quelli di Avellino, Montoro e Morra De Sanctis. Una rete in espansione, chiamata a tradurre la partecipazione in ascolto dei bisogni, elaborazione di proposte e iniziative concrete per le comunità locali.

Ai nuovi rappresentanti e a tutti gli attivisti vanno gli auguri di buon lavoro. Il percorso di radicamento del Movimento 5 Stelle in Irpinia prosegue, comune dopo comune, con nuove energie e un obiettivo condiviso: costruire una presenza politica continuativa, riconoscibile e vicina ai cittadini.