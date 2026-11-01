Clamoroso nel cortile del Rosario: ruba l'auto della perpetua ma viene bloccato Il furto mentre era in corso un funerale, decisivo l'intervento immediato della polizia

Clamoroso furto in pieno centro nel cortile dell’ex asilo del Santuario del Santissimo Rosario ad Avellino. Mentre era in corso un funerale - erano le 9.30 – un ladro ha varcato il cancello d’ingresso e si è impossessato dell’auto della perpetua che era impegnata all’interno della canonica a svolgere i servizi domestici. Appena scoperto il furto è stato subito lanciato l’allarme dal parroco padre Giovanni Matera. E nel giro di poche ore la Polizia ha ritrovato la Fiat Panda blu della donna ed ha individuato il ladro. Si tratta di un 70enne del capoluogo. Decisivo il coordinamento della centrale operativa della Questura che ha allertato una pattuglia della Sezione Volanti che si sono subito messi al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto e individuare il responsabile. Ma soprattutto per restituire la Panda alla perpetua.

La svolta nelle indagini grazie alla videosorveglianza

Le indagini si sono concentrate sulla zona in cui era stata parcheggiata l'auto, attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno consentito ai poliziotti di restringere il campo e risalire al presunto responsabile. Nel giro di poche ore è stato così individuato un settantenne del capoluogo, già noto alle forze dell'ordine.

Le ricerche hanno permesso anche di recuperare l'auto, ritrovata nel parcheggio di Piazza Kennedy, in pieno centro città. Per il settantenne è scattata la denuncia.