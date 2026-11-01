Addio a Pietro Caprio, ex comandante del Reparto Operativo Carabinieri Avellino Carabinieri in lutto

Il colonnello dei Carabinieri Pietro Caprio è morto il 30 ottobre all'età di 65 anni. Originario di Cellole, in provincia di Caserta, nel 2019 aveva assunto il comando del Reparto Operativo provinciale di Avellino. Aveva servito nell'Arma per quasi quarant'anni, in diversi reparti investigativi.

Una lunga carriera tra indagini e incarichi operativi nell'Arma

Era entrato nell'Arma nel 1985, prima come sottufficiale, poi come ufficiale. Aveva comandato il Nucleo Operativo e Radiomobile di Casoria. Nel 2006 era arrivato al Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Frosinone, dove si era occupato di alcune delle principali indagini condotte nel territorio. Era poi passato alla Compagnia di Massa e ai NAS di Livorno, prima dell'incarico ad Avellino. Era commendatore della Repubblica Italiana.

Il contributo alle indagini sull'omicidio di Serena Mollicone

Il suo nome è legato anche all'omicidio di Serena Mollicone, la studentessa di Arce uccisa nel 2001. L'ultima apparizione pubblica a Cassino risale al processo per quel delitto, celebrato in tribunale. Il caso ha avuto fasi investigative e giudiziarie lunghe e controverse.

Lutto tra i carabinieri e la comunità irpina

La notizia della morte ha suscitato cordoglio tra i colleghi e tra chi aveva lavorato con lui nei vari incarichi.

Camera ardente e funerali a Cellole

La salma è esposta alla Casa Funeraria Martucci, in prima traversa di via Dante Alighieri 19, a Cellole. I funerali si terranno domenica 1° novembre alle 15 nella chiesa di San Marco e San Vito, a Cellole.