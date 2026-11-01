Avellino, tenta la truffa del finto carabiniere ad una anziana: arrestato 19enne

La Polizia di Stato di Avellino ha arrestato un uomo di 19 anni, originario dell’hinterland partenopeo, nell’ambito di un’attività di contrasto alle truffe ai danni di anziani.
L’operazione è stata condotta dai poliziotti della Squadra Mobile che, allertati dal figlio della anziana signora, hanno prontamente raggiunto la residenza della donna e bloccato il malfattore.
Il baby malfattore
Secondo quanto ricostruito, l’uomo, fingendosi un Ufficiale dei Carabinieri, si sarebbe introdotto nell’abitazione dell’anziana con l’obiettivo di verificare per poi impossessarsi di tutti i suoi oggetti in oro. Per indurre la donna a consegnare i valori in suo possesso gli veniva prospettato un probabile coinvolgimento del marito in una rapina perpetrata nei giorni scorsi.
Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale Antimo Graziano di Bellizzi Irpino.
L’attività rientra in un'azione di contrasto coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino finalizzata a prevenire e a contrastare i reati predatori, con particolare attenzione alla tutela delle persone anziane e delle fasce più vulnerabili della popolazione e che negli ultimi tempi ha portato alla identificazione e all'arresto, sia in flagranza che in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, di numerosi truffatori.
La contestazione è allo stato provvisoria e la colpevolezza dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.
La Questura invita a segnalare tempestivamente alle Forze dell'Ordine ogni potenziale situazione di pericolo e a diffidare da persone che, o direttamente o telefonicamente, spacciandosi per poliziotti, carabinieri o finanzieri, chiedano soldi o gioielli per risolvere problemi giudiziari in cui sarebbe incorso un figlio, nipote o parente.