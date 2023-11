Sandro Abate, il derby è della Feldi Eboli: 1-3 al PalaDelMauro Battuta d'arresto per gli irpini dopo cinque risultati utili consecutivi

La Sandro Abate esce sconfitta tra le mura amiche del PalaDelMauro in occasione del derby contro la Feldi Eboli. Gli irpini vanno ko contro le Volpi e interrompono la striscia di cinque risultati utili consecutivi: la gara, valida per la settima giornata di Serie A di futsal, è terminata con il risultato finale di 1-3.

Dopo aver chiuso il primo tempo in parità per effetto del botta e risposta tra Patias e Avellino, a soli due minuti dal triplice fischio gli uomini di Basile subiscono la rete del sorpasso ancora per mano di Patias. Nel finale, Marinovic mette un’ipoteca sulla vittoria. Avellino e compagni, dunque, restano a quota 13 punti in classifica: all’orizzonte, c’è la sfida contro la Meta Catania.

Il tabellino

Sandro Abate-Feldi Eboli 1-3

Marcatori: pt 13’45” Patias, 15’51” Avellino; st 17’47” Patias, 19’20” Marinovic.

Sandro Abate: Parisi, Etzi, Ugherani, Avellino, Hozaj, Vitiello, De Luca, Gui, Joselito, Di Luccio, Petrillo, Rizzo. All.: Basile.

Feldi Eboli: Montefalcone, Venancio, Patias, Liberti, Marinovic, Di Stanio, Degan, Calderolli, Braga, Galliani, Baroni, Restaino. All.: Samperi.

Note: Espulsioni: Hozjan. Ammoniti: Basile, Hozjan, Di Luccio.

Arbitro: Nicola Maria Manzione (Salerno), Fabrizio Andolfo (Ercolano). Crono: Antonio Nappo (Ercolano).