Ecco Avellino Basket nella LNP Serie A2 2024/2025 Ufficiale l'iscrizione al torneo e il cambio di denominazione: la novità per il nuovo logo

Nelle scorse ore, il consiglio federale, presieduto da Gianni Petrucci, ha approvato l'iscrizione della Del Fes Avellino alla Serie A2 e il cambio di denominazione, così come richiesto dalla società sportiva. Ecco Avellino Basket nella LNP Serie A 2024/2025. La società irpina, in una conferenza stampa fissata per venerdì alle 17 nella sede di via Salvatore Moccia, svelerà i dettagli dell'operazione e presenterà il nuovo logo del club.

Il comunicato della Lega Nazionale Pallacanestro

Il Consiglio Federale FIP, nella data odierna, sulla base del parere favorevole espresso, a seguito dei controlli effettuati, dalla commissione tecnica di controllo (Com.Tec), da Lega Nazionale Pallacanestro e dalla commissione impianti sportivi, ha provveduto a definire l'organico della prossima stagione di Serie A2 2024/2025. Tutte le Società aventi diritto a partecipare, sono state ammesse. Di seguito la composizione del Girone Unico, come previsto dalla nuova formula del campionato.

Serie A2

Avellino Basket

Flats Serviec Fortitudo Bologna

Valtur New Basket Brindisi

Acqua S. Bernardo Pallacanestro Cantù

Sella Benedetto XIV Cento

UEB Gesteco Cividale del Friuli

Unieuro Pallacanestro 2.015 Forlì

Libertas Livorno

Wegreenit Urania Basket Milano

HDL Nardò Basket

Gruppo Mascio Orzibasket Orzinuovi

Carpegna Prosciutto Vuelle Pesaro

UCC Assigeco Piacenza

Real Sebastiani Rieti

Rivierabanca Rinascita Basket Rimini

Reale Mutua Basket Torino

APU Old Wild West Udine

Tezenis Scaligera Verona

Elachem Nuova Pallacanestro Vigevano 1955