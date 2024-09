Avellino Basket: esordio da favola, vittoria a Brindisi (72-77) Serie A2: Earlington guida la squadra irpina al successo con 21 punti

L'Avellino Basket passa a Brindisi e firma un esordio splendido nel campionato di Serie A2. Finale di 72-77 contro la Valtur e subito vittoria al debutto nel torneo per i biancoverdi di coach Crotti. Earlington guida l'Avellino Basket al successo con 21 punti. Doppia cifra anche per Lewis, Mussini e Jurkatamm con Sabatino a sfiorarla. A Brindisi non bastano i 22 punti di Allen e i 21 di Ogden. Mercoledì (ore 20.30) sarà turno infrasettimanale per la seconda giornata con l'esordio tra le mura amiche del PalaDelMauro per la squadra irpina: sfida contro la Real Sebastiani Rieti.

LNP Serie A2

Prima Giornata

Valtur Brindisi - Avellino Basket 72-77

Parziali: 21-17, 18-21, 21-19, 12-20

Brindisi: Allen 22 (7/14, 2/5), Ogden 21 (6/11, 2/4), Arletti 9 (4/6, 0/1), Vildera 8 (4/8, 0/0), Laquintana 7 (1/4, 1/3), Fantoma 5 (1/1, 1/2), Del Cadia (0/2, 0/2), Buttiglione, Valente, Radonjic, Guadalupi, Calzavara

Avellino: Earlington 21 (6/9, 2/6), Lewis 14 (3/10, 1/3), Mussini 10 (2/2, 2/7), Jurkatamm 10 (2/3, 1/7), Sabatino 9 (2/2, 1/1), Chinellato 7 (0/0, 1/2), Bortolin 6 (2/2, 0/0), Maglietti (0/3, 0/1), Verazzo (0/0, 0/1), Nikolic (0/2, 0/0)

Foto: pagina ufficiale Facebook Avellino Basket