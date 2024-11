Basket, Serie A2: Avellino Basket ko contro l'APU Udine (63-76) Agli irpini non bastano i 17 punti di Earlington e i 16 di Bortolin

L'Avellino Basket esce sconfitto dal match contro l'Apu Old Wild West Udine con il risultato di 63-76 nella gara dell'ottava giornata di Serie A2. Agli irpini non bastano i 17 punti di Earlington e i 16 di Bortolin. Il top-scorer per Udine è Alibegovic con 15 punti.

Il tabellino

LNP Serie A2

Ottava Giornata

Avellino Basket - Apu Old Wild West Udine 63-76

Parziali: 17-22, 16-14, 15-22, 15-18

Avellino: Marcellus Earlington 17 (5/14, 1/3), Matias Bortolin 16 (5/6, 1/1), Federico Mussini 9 (1/3, 1/8), Jaren Lewis 8 (4/11, 0/0), Armando Verazzo 5 (1/2, 1/1), Mikk Jurkatamm 4 (0/2, 0/4), Riccardo Chinellato 4 (2/5, 0/1), Antonino Sabatino (0/0, 0/2), Lucas Maglietti (0/0, 0/1), Aleksa Nikolic (0/0, 0/1), Riccardo Aldo Perfigli, Luca Codeluppi

Udine: Mirza Alibegovic 15 (3/9, 3/5), Xavier Johnson 12 (3/6, 0/1), Anthony Hickey 9 (3/8, 1/1), Matteo Da ros 9 (3/6, 1/3), Iris Ikangi 9 (0/2, 3/4), Davide Bruttini 8 (4/6, 0/0), Francesco Stefanelli 7 (3/7, 0/0), Lorenzo Ambrosin 5 (0/4, 1/1), Giovanni Pini 2 (0/2, 0/0), Matteo Agostini, Lorenzo Caroti