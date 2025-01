L'Avellino Basket passa ad Orzinuovi: Gruppo Mascio ko 81-84 Robustelli: "Siamo stati bravi a ritornare in gara nel secondo tempo non uscendo dalla partita"

L'Avellino Basket vince ad Orzinuovi contro il Gruppo Mascio con il risultato di 81-84 nella diciannovesima giornata del campionato di Serie A2. Sono 21 i punti di Mussini, 17 quelli di Lewis con la doppia cifra anche per Nikolic, Bortolin, Jurkatamm ed Earlington. Dopo cinque vittorie di fila e una sconfitta casalinga il 2025 dell'Avellino Basket si apre con due punti preziosi nel cammino di altissimo livello per la squadra di coach Crotti. "Non abbiamo avuto un grande approccio alla partita, ma siamo stati bravi a ritornare in gara nel secondo tempo non uscendo dalla partita pareggiando il livello di energia": ha spiegato l'assistant coach della squadra biancoverde, Robustelli.

Il tabellino

LNP Serie A2

Diciannovesima Giornata

Gruppo Mascio Orzinuovi - Avellino Basket 81-84

Parziali: 28-15, 16-12, 19-27, 18-30

Orzinuovi: Jazz Johnson 19 (6/13, 1/2), Jarvis Williams 18 (6/9, 0/1), Tommaso Guariglia 16 (7/12, 0/1), Alessandro Bertini 7 (1/2, 1/3), Simone Pepe 7 (0/1, 2/9), Samuele Moretti 7 (2/5, 0/0), Andrea Loro 4 (2/2, 0/0), Matteo Bogliardi 3 (0/1, 1/1), Cosimo Costi (0/3, 0/1), Tommaso Bergo, Abdramane Haidara, Elia Frigerio

Avellino: Federico Mussini 21 (4/8, 2/7), Jaren Lewis 17 (5/9, 1/3), Aleksa Nikolic 13 (6/6, 0/0), Matias Bortolin 11 (4/9, 0/0), Mikk Jurkatamm 10 (0/2, 2/4), Marcellus Earlington 10 (3/6, 1/3), Antonino Sabatino 2 (1/1, 0/2), Riccardo Chinellato (0/3, 0/1), Lucas Maglietti (0/2, 0/2), Riccardo Aldo Perfigli