New Sporting In protagonista alla gara "Campioni Campani" di Napoli Ottimi risultati per gli atleti guidati dal tecnico Mario Altavilla

Alla Piscina Centro Federale Felice Scandone di Napoli si è tenuta la gara di nuoto "Campioni Campani" della FIN (Federazione Italiana Nuoto). La società sportiva New Sporting In di Ariano Irpino, guidata dal tecnico Mario Altavilla, ha partecipato con 9 atleti riportando ottimi risultati: primo posto nei 50 metri rana per Francesca Ferragamo, secondo posto nei 50 metri dorso per Ilary Blasi, secondo posto nei 50 metri rana per Piergiorgio Laudati e terzo posto nei 50 metri dorso per Miranda Scrima. Buonissime prove anche per Ciro Lillo, Andrea Tarantino, Nicoletta Laudati, Marta Maria Pia Grasso e Giuseppe Grasso. Tutti gli atleti sono già pronti per i prossimi impegni agonistici.