Avellino, restyling difensivo col tandem Ngawa - Migliorini Ripresa degli allenamenti e subito prove anti-Brescia al "Partenio-Lombardi"

di Marco Festa

Col calciomercato a farla da padrone, il campionato rischia di passare in secondo piano. E da domenica l'Avellino torna a fare sul serio. Questo pomeriggio i biancoverdi hanno iniziato la preparazione in vista della trasferta del “Rigamonti” (calcio d'inizio ore 15). A far sorridere Novellino i rientri in gruppo di Laverone e Migliorini mentre si sono allenati a parte D'Angelo e Rizzato, alle prese con noie muscolari ma che dovrebbero essere abili e arruolabili per il primo appuntamento del girone di ritorno. Ancora corsa in disparte Moretti e Paghera, sempre più ai margini del progetto e in attesa di trovare un'adeguata e gradita sistemazione. Out invece Ardemagni, che non smette di accusare fastidi nella zona del pube: contro le “rondinelle”, in attesa del recupero del ritmo partita da parte di Gavazzi, dovrebbe essere dunque Asencio - con Castaldo a supporto - il riferimento offensivo nel 4-4-1-1 del tecnico di Montemarano.

L'altra novità di rilievo nell'undici di partenza può invece essere rappresentata dall'impiego di Ngawa al fianco di Migliorini, al centro della difesa: un'opzione utile a garantire maggior dinamismo nel cuiore del pacchetto arretrato e per assortire le caratteristiche tecniche e fisiche di una coppia determinante per il destino dell'intero reparto. Per completare linea a quattro davanti a Radu sono in pole il già citato Laverone (favorito su Pecorini) e Falasco, pronti ad agire rispettivamente a destra e sinistra. Nel corso delle esercitazioni per provare sincronismi tra i reparti e tempi di gioco, tutto sommato chiari anche gli interpreti in vantaggio per partire dall'inizio in mediana, in assetto tipo: Molina e Bidaoui sulle corsie laterali, D'Angelo (oggi sostituito da Wilmots) e Di Tacchio al centro. Domani pomeriggio altro allenamento a porte aperte al “Partenio-Lombardi”.