Serie C, rinviata Juve Stabia - Catanzaro: fissato il recupero Focolaio Covid nel club calabrese, slitta la sfida playoff tra le vespe e i giallorossi

Juve Stabia - Catanzaro, valida per la trentacinquesima giornata del girone C di Serie C, inizialmente in programma domenica prossima, con calcio d'inizio alle 15, è stata posticipata a mercoledì 21 aprile alle 15. La decisione è stata presa in seguito ai casi Covid nel gruppo calabrese che hanno portato la società a richiedere lo slittamento della partita, giocando così il bonus a disposizione dei club per posticipare match in relazioni a eventuali contagi nei propri "gruppi squadra". I giallorossi giocheranno, dunque, la propria terzultima gara prima della penultima delle dirette concorrenti per il secondo e terzo posto, l'Avellino e il Bari.

Il comunicato della Lega Pro - "Preso atto dell’istanza presentata dalla società Catanzaro ai sensi del punto 4 del comunicato ufficiale numero 54/L del 6 ottobre 2020, le cui disposizioni sono state emanate per disciplinare l’attuale fase conseguente l’emergenza epidemiologica, la Lega dispone che la gara Juve Stabia - Catanzaro, in programma domenica 11 aprile 2021, venga posticipata a mercoledì 21 aprile 2021 con calcio d'inizio alle 15".