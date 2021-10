L'Avellino ritroverà Capuano da avversario: ecco quando e alla guida di chi Appuntamento alla quattordicesima giornata di andata del girone C contro l'ex allenatore dei lupi

Ezio Capuano è il nuovo allenatore dell'ACR Messina, manca solo l'annuncio ufficiale. L'ex tecnico dell'Avellino è ormai pronto a subentrare a un altro ex biancoverde, Salvatore Sullo, esonerato in mattinata dal club siciliano in seguito alla sconfitta casalinga (1-3) con il Monterosi Tuscia. Nella giornata di domani è attesa la “fumata bianca” formale per sancire l'intesa tra le parti. Capuano era fermo dallo scorso febbraio quando era stato sollevato dall'incarico di tecnico del Potenza dopo essere a sua volta subentrato a Mario Somma. Il 14 novembre, alle 14,30, allo stadio “San Filippo-Scoglio”, l'Avellino ritroverà, dunque, di nuovo da avversario il trainer di Pescopagano dopo averlo affrontato e battuto alla guida dei leoni lucani, col finale di 1-0, al “Viviani”, grazie a un gol di testa di Maniero su assist di De Francesco nel recupero della dodicesima giornata del girone C di Serie C del campionato 2020/2021, giocata il 2 dicembre 2020. Presto scoccherà l'ora di una nuova sfida.