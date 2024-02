Per Avellino-Catania "individuazione di adeguate misure di rigore" Ecco quanto determinato dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

La gara Avellino-Catania, valida per la trentesima giornata del girone C di Serie C e in programma mercoledì 6 marzo (ore 18.30) allo stadio "Partenio-Lombardi" è tra le partite rinviate dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive per l'individuazione di adeguate misure di rigore con altre sfide: Benevento-Foggia, Turris-Taranto e Bisceglie-Molfetta. "Contestualmente, si invitano le Leghe competenti ad interessare le società organizzatrici per non far avviare la vendita dei tagliandi": si legge nella determinazione numero 09/2024 del 21 febbraio.

Clicca qui per la determinazione numero 9 del 2024