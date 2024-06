L'Avellino e il ritorno in Coppa Italia: ecco l'avversario e parte del tabellone Subito derby, prospettiva in caso di sedicesimi: la vincente andrà a San Siro per sfidare l'Inter

In virtù del secondo posto nel girone C di Serie C l'Avellino parteciperà alla Coppa Italia 2024/2025. Per i lupi sarà ritorno nel tabellone nella coppa nazionale, aperta alle squadre di Serie A, di Serie B e a quattro team di Lega Pro. L'ultima gara dei biancoverdi nella Coppa Italia è datata 8 agosto 2021: turno preliminare, Ternana-Avellino 4-3 dopo i calci di rigore.

Juve Stabia - Avellino in Coppa Italia

La Coppa Italia 2024/2025 sarà strutturata su un ranking determinato dai risultati ottenuti dai club nella stagione precedente. Il ruolo di peggiore - per punti conquistati - delle tre squadre seconde in classifica nella stagione regolare di Serie C porta l'Avellino alla casella numero 43 della prossima Coppa Italia e alla partecipazione dal turno preliminare con match in trasferta. Gli irpini affronteranno il team numero 39, ovvero la promossa dalla C alla B con il minor numero di punti conquistati, la Juve Stabia.

Percorso Udinese, Salernitana/Spezia, Inter

La vincente di Juve Stabia - Avellino (match senza VAR) affronterà l'Udinese in trasferta. Il turno successivo vede l'incrocio con il trentaduesimo Salernitana - Spezia. La vincente del sedicesimo affronterà l'Inter al "Meazza".

Le novità dalla prossima edizione

Il ranking

1-20: vincente Coppa Italia, le squadre di A fino al 17° posto e le promosse in A

21-24: le retrocesse in B e la perdente della finale playoff B

25-36: le altre di B fino al 15° posto e la vincitrice del playout B

37-39: le promosse in B

40: vincente playoff C

41-43: le seconde dei gironi di C

44: vincente Coppa Italia Serie C

L'ingresso

1-8: ottavi di finale (in casa)

9-24: dai trentaduesimi (in casa)

25-36: dai trentaduesimi (in trasferta)

37-40: dal turno preliminare (in casa)

41-44: dal turno preliminare (in trasferta)

Niente supplementari fino ai quarti

Dal turno preliminare ai quarti di finale non ci sarà possibilità dei tempi supplementari: solo rigori con la parità al 90'. Le semifinali si giocheranno andata e ritorno con eventuali supplementari e rigori. La finale si giocherà allo stadio "Olimpico" con supplementari e rigori. Ci sarà l'estinzione dei cartellini gialli dopo la prima fase (turno preliminare, trentaduesimi e sedicesimi). L'utilizzo del VAR inizierà dai trentaduesimi. Dagli ottavi ci sarà anche Goal Line Technology e fuori gioco semi-automatico.