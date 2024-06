Avellino: ecco chi rientra dai prestiti, come cambia la rosa dal primo luglio C'è un calciatore ceduto a titolo temporaneo pronto per le ultime due gare della stagione di Serie C

L'Avellino vive la prima settimana di off-season, definita dalla proprietà biancoverde come il momento dell'amarezza. Superata questa fase, è presumibile la prima accelerazione da parte della società. Dai contatti agli incontri per definire il futuro dirigenziale e tecnico riassumendo le posizioni al termine di una stagione chiusa al secondo posto nel girone e in semifinale playoff, senza la promozione immaginata nella scorsa estate.

Diritto di riscatto della Carrarese per Illanes

Nel frattempo, per la rosa dell'Avellino ci sono ben 9 calciatori in prestito. Illanes, Rizzo, Aya, Falbo, Maisto, Sannipoli, Mazzocco, D'Angelo e D'Amico hanno vissuto parte del campionato 2023/2024 o tutta l'annata sportiva in un altro club e alla dirigenza, guidata da Giorgio Perinetti, toccherà definire il futuro di diverse pedine. Per Illanes c'è il diritto di riscatto in favore della Carrarese nell'accordo siglato ad inizio agosto scorso tra le parti. Il difensore argentino punta alla promozione in B con il club toscano.

La lista dei 24 + 1 da febbraio scorso

Portieri: Ghidotti, Pane, Pizzella*

Difensori: Ricciardi, Tito, Cancellotti, Mulè, Cionek, Rigione, Liotti, Lllano, Frascatore

Centrocampisti: Dall'Oglio, Palmiero, Armellino, Pezzella, De Cristofaro, Rocca

Attaccanti: Russo, Marconi, Patierno, L. Varela, Sgarbi, Gori, D'Ausilio

Under: Nosegbe-Susko*, Tozaj*

Fuori lista: Benedetti

Le durate contrattuali, acquisti, cessioni, prestiti e gli accordi

Portieri

Ghidotti (2024, in prestito dal Como), Pane (2026), Pizzella

Difensori

Ricciardi (2024), Tito (2024), Cancellotti (2025), Mulè (2026), Cionek (2025), Rigione (2026), Nosegbe-Susko (under), Liotti (2025), Llano (2025), Frascatore (2026)

Fine prestito: Illanes (2025) dalla Carrarese, Rizzo (2025) dall'Audace Cerignola, Aya (2025) dalla Casertana, Falbo (2025) dal Brindisi

Fuori lista: Benedetti (2025)

Centrocampisti

Dall'Oglio (2025), Palmiero (2025, opzione 2026), Armellino (2025), Pezzella (2026), De Cristofaro (2026), Rocca (2026)

Fine prestito: Maisto (2026) dal Potenza, Sannipoli (2026) dal Pineto, Mazzocco (2025) dal Latina, D'Angelo (2025) dal Crotone

Attaccanti

Russo (2025), Marconi (2025), Patierno (2025, opzione 2026), L. Varela (2025), Sgarbi (2024, in prestito dal Napoli), Gori (2026), Tozaj (under)

Acquisti: D'Ausilio (2026)

Fine prestito: D'Amico (2026) dal Fiorenzuola