Avellino: l'obiettivo della partenza lanciata Il -6 dalla vetta a settembre è costato carissimo nel primo anno del nuovo progetto tecnico

Dalla giornata delle riunioni a quella della presentazione del rilancio in casa Avellino (domani alle 11.30 è in programma una conferenza stampa). Si prospetta come il weekend della ripartenza ufficiale per i biancoverdi con la proprietà e lo staff tecnico-dirigenziale reduce da ore di contatti prima e incontri poi che hanno portato alla definizione di una prospettiva: la linea della continuità con Giorgio Perinetti nella direzione dell'area tecnica in compagnia di Luigi Condò e Pierfrancesco Strano e con Michele Pazienza in panchina.

"Migliorare per vincere": il messaggio della proprietà

Il presidente Angelo Antonio D'Agostino ha aperto al confronto sugli aspetti tecnici da cui ripartire con un obiettivo ben chiaro: "Dobbiamo migliorare le cose che non sono funzionate e migliorare significa vincere". Nei fatti la proprietà chiede una partenza lanciata dall'estate verso l'inizio del campionato evitando avvii a singhiozzo o addirittura da -6 dalla vetta dopo due giornate come accaduto all'inizio della stagione appena conclusa quando poi la società ha optato per l'esonero di Massimo Rastelli e per l'arrivo di Pazienza.

Rinnovo per Pazienza

L'allenatore di San Severo guiderà l'Avellino per una nuova sfida "non più solo mia, ma anche sua", ha sottolineato la proprietà in uscita dalla riunione. Il rinnovo è dietro l'angolo. Sarà prolungamento fino al 2026. Nel frattempo, è ufficiale il riscatto da parte della Carrarese su Julian Illanes. I toscani, neopromossi in B, hanno esercitato il diritto presente nell'accordo di prestito firmato la scorsa estate.