Basket: 1227 gare LNP giocate, tutti i verdetti tra Serie A2 e Serie B Nazionale I risultati tra promozioni, retrocessioni e trofei delle due categorie con l'Irpinia protagonista

Al termine di ciclo da 1227 gare ufficiali per la stagione 2023/2024 ecco tutti i verdetti nella Lega Nazionale Pallacanestro che organizza i campionati di Serie A2 e Serie B Nazionale. C'è anche l'Irpinia protagonista con la Del Fes Avellino promossa in A2 dopo la vittoria nei playoff. Il club avrà una nuova denominazione nella prossima stagione: si chiamerà Avellino Basket.

Il comunicato della Lega Nazionale Pallacanestro

Lega Nazionale Pallacanestro comunica i verdetti dei campionati FIP di Serie A2 e Serie B Nazionale Old Wild West per l’annata sportiva 2023/2024 ottenuti sul campo, a seguito dell’omologazione da parte della FIP delle 1227 gare giocate complessivamente nei vari tornei in questa stagione.

Serie A2 Old Wild West

Campione d'Italia Serie A2 FIP: Trapani Shark

Promosse in Serie A: Trapani Shark, Pallacanestro Trieste

Retrocesse in Serie B Nazionale: Umana San Giobbe Chiusi, Moncada Energy Fortitudo Agrigento, Luiss Roma, Benacquista Assicurazioni Latina Basket, Novipiù Monferrato Basket, Agribertocchi Pallacanestro Orzinuovi

Serie B Nazionale Old Wild West

Promosse in Serie A2: Del Fes Avellino, Akern Libertas 1947 Livorno

Retrocesse in Serie B Interregionale: Pallacanestro Virtus Padova, Lars Virtus Arechi Salerno, Paperdi Juvecaserta 2021, CJ Basket Taranto

Coppa Italia LNP 2024 Old Wild West

Vincitrice Serie A2: Unieuro Pallacanestro 2.015 Forlì

Vincitrice Serie B Nazionale: Fabo Herons Montecatini Terme