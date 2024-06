Avellino: priorità per due calciatori, la prospettiva e le attese Nuovo registro da lunedì quando inizierà ufficialmente la stagione 2024/2025

Dai primi contatti ai primi incontri e ora la fase d'attesa verso il primo luglio con un fine settimana che risulta di stand-by, ma occhio a nuove accelerazioni in casa Avellino. Da lunedì con il cambio di registro tra le stagioni e con l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato i club inizieranno ad annunciare le operazioni già definite. Per la società biancoverde c'è il rinnovo di Cosimo Patierno con adeguamento fino al 2026, ma anche l'arrivo di Antony Iannarilli e Leonardo Marson per la porta con il primo che sarà il titolare tra i pali nella stagione 2024/2025.

C'è sempre la pista Vitale per la mediana

Nel frattempo si rinnovano i contatti e in questa fase emergono le priorità indicate dai calciatori agli agenti. Per Mattia Vitale, felsineo classe '97, la possibilità di giocare per la squadra della città del papà, originario del rione San Tommaso, rientra in questo scenario di inizio estate. Il centrocampista del Crotone potrebbe accettare anche un ruolo non da titolare, bensì di primo cambio per il reparto nevralgico conquistando lungo la stagione il minutaggio desiderato.

Novità per gli agenti

L'Avellino ha posto due obiettivi con lo sguardo rivolto a Catanzaro dove sono stati protagonisti Stefano Scognamillo in difesa e Dimitrios Sounas in mediana. I due calciatori, classe '94, sono assistiti da Vincenzo Pisacane, agente di Michele D'Ausilio, Luca Palmiero e Fabio Tito, ma dal primo luglio anche di Michele Pazienza, che saluterà Giuseppe Piraino, dal primo luglio nuovo agente di Galo Capomaggio. Per l'argentino cambierà quindi l'interlocuzione biancoverde dopo la riunione avuta con Giovanni Tateo e Valeriano Narcisi che rappresenteranno il centrocampista dell'Audace Cerignola fino a domenica. Nella trattativa per Capomaggio sembra avere un peso la possibilità di ritrovare Pazienza.

(nella foto Galo Capomaggio con Lorenzo Sgarbi in Avellino-Cerignola del 25 ottobre scorso)