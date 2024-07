Avellino: le ultime su Iannarilli e Patierno Lungo post d'addio alla Ternana e alla città umbra per l'estremo difensore

Manca solo l'ufficialità per l'ingresso di Antony Iannarilli nella rosa dell'Avellino. Ieri il portiere di Alatri, classe '90, ha svolto le visite mediche alla clinica Villa Stuart di Roma e si lega al club biancoverde con un contratto biennale (30 giugno 2026) con opzione per la terza stagione. Anche Cosimo Patierno, reduce dall'ultima prova dell'esame di stato, ha raggiunto la Capitale per le visite mediche. Prolungamento contrattuale fino al 2026 per l'attaccante pugliese con adeguamento sulla seconda stagione in Irpinia.

Il saluto di Iannarilli alla Ternana

"Oggi si conclude l’esperienza calcistica più lunga della mia carriera: 6 anni, 213 partite. Salutare questi colori, trovare le parole per descrivere tutto quello che ho vissuto in questo periodo è veramente difficile perché le sensazioni sono tante e ho il cuore pieno di ricordi e di emozioni. - si legge nella nota pubblicata da Iannarilli sui canali ufficiali social - Nel mio cuore resteranno tanti momenti indimenticabili: la Ternana dei record, i rigori parati nei derby, lo stadio Liberati, i miei compagni di spogliatoio e tanti altri momenti fantastici.

Porteró dentro anche qualche brutta cicatrice come quella del 23 maggio. Ogni piccolo attimo vissuto in questi lunghi 6 anni mi accompagnerà sempre e comunque. Non dimenticherò mai la Città di Terni e la Ternana. Ci tenevo a dire grazie a tutti, nessuno escluso. In questa lunga esperienza ho incontrato tante persone e fare il nome di tutti è veramente impossibile, però ciascuna è stata importante per il mio percorso professionale e personale. Ringrazio i magazzinieri, tutto lo staff del magazzino, lo staff medico e i fisioterapisti, tutto il reparto delle comunicazioni, della segreteria e naturalmente il team manager.

Ringrazio di cuore anche i due presidenti che si sono succeduti negli anni, i direttori, gli allenatori, i preparatori e tutti i ragazzi con i quali ho condiviso lo spogliatoio in questi 6 anni. Ttutte queste persone mi hanno insegnato tanto costruendo, giorno dopo giorno, il professionista e l’uomo che sono oggi. Un grazie particolare a tutta la tifoseria che mi ha sempre sostenuto in ogni momento, nel bene e nel male. Grazie a tutti di cuore, vi voglio bene. Ciao Fere, con affetto. Ianna".