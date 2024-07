Avellino; primi gol, il tabellino dell'allenamento congiunto con il Gregoriana Prime reti biancoverdi nella preparazione estiva a San Gregorio Magno

Test nell'impianto sportivo di San Gregorio Magno per l'Avellino. Dopo una seduta mattutina dedicata esclusivamente alle palle inattive, i biancoverdi hanno sviluppato il primo dei tre allenamenti congiunti previsti nel ritiro estivo. Test con il Calcio Gregoriana e Michele Pazienza riparte dal classico 3-5-2 con Marco Armellino centrale difensivo tra Tommaso Cancellotti e Paolo Frascatore. A centrocampo subito Alessio Tribuzzi da esterno destro a tutta fascia con Luca Palmiero playmaker, con Daniele Liotti sull'altra corsia e con Michele Rocca e Michele D'Ausilio nei ruoli di mezzala: in attacco Gabriele Gori e Raffaele Russo, subito a segno, seguito da Frascatore a intervallare la doppietta dell'ex Messina. Gol per D'Ausilio e poi due autoreti di Rinaldi al 28' e al 34'. A bersaglio anche Tribuzzi e Palmiero. L'ingresso di Cosimo Patierno nel gruppo è previsto per giovedì dopo la fase di recupero dal problema al ginocchio sinistro con le terapie a Cesenatico.

Il tabellino

Allenamento congiunto

Primo tempo

Avellino - Calcio Gregoriana 8-0

Marcatori: 3' pt, 21' pt Russo (A), 6' pt Frascatore (A), 18' pt D'Ausilio (A), 28' pt aut, 34' pt aut. Rinaldi (G), 36' pt Tribuzzi (A), 43' pt Palmiero (A)

Avellino (3-5-2): Iannarilli; Cancellotti, Armellino, Frascatore; Tribuzzi, Rocca, Palmiero, D'Ausilio, Liotti; Russo, Gori. All. Pazienza. A disp. Guarnieri, Marson, Pizzella, Benedetti, De Cristofaro, Rigione, Sannipoli, Arzillo, D'Onofrio, Sacco, De Michele, Fusco, Solaro, Maisto, Llano.

Calcio Gregoriana: Pacelli, Carbone, Re, Rinaldi, A. Mariseno, Ribertazzi, Teta, Iuzzolino, Dente, Gabrlie, Mancini. All. Leo. A disp. Morriello, G. Mariseno, Fernicola, Stiuso, Menza.