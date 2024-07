Perinetti alla ricerca di due colpi ad effetto, ma c'è la grana degli esuberi Con Ascoli e Venezia trattative avviate. Sono 6 i calciatori che non rientrano nel progetto del club

L’Avellino ha ufficializzato ieri l'accordo con la Casertana per Marco Toscano. Il 27enne di Erice, che in passato ha giocato con Cosimo Patierno alla Virtus Francavilla ma che conosce bene anche Michele Pazienza per essere già stato alle sue dipendenze a Siracusa, si è messo subito a disposizione del nuovo tecnico. Intanto resta aperta la pista per il difensore Danilo Quaranta, 27enne dell'Ascoli con contratto in scadenza tra 11 mesi. La società marchigiana lo ha dichiarato incedibile ma per ora non c'è stato alcun accordo per il prolungamento del contratto circostanza che potrebbe favorire l'inserimento dell'Avellino. Tuttavia il calciatore, che vanta 92 presenze in serie B, prima di scendere di categoria intende valutare con attenzione tutte le offerte pervenute al suo agente.

Stesso discorso per Daishawn Redan, attaccante 23 anni del Venezia rientrato in laguna dopo il prestito alla Triestina dove ha messo a segno 11 reti. Dopo aver ceduto Pezzella alla Cavese in lista di sbarco c’è llano mente sannipoli potrebbe rimanere per giocarsi le sue chance come vice Tribuzzi. Intanto Mulé, Pane, Marconi, Tito, Ricciardi e Dall'Oglio ormai esclusi dal progetto tecnico, alla ripresa degli allenamenti, hanno voluto essere presenti al Partenio per far valere i propri diritti di tesserati, ma si stanno allenando a parte agli ordini di Marco Cossu.