Avellino, Russo rinnova firmando un biennale. In vendita i tagliandi per Udine L'attaccante resta fino al 2026. I biglietti per Udine costano 10 euro.

L’U.S. Avellino 1912 è lieta di annunciare il prolungamento del rapporto professionale con il calciatore Raffaele Russo. L’attaccante biancoverde ha rinnovato per un’ulteriore stagione sportiva il contratto in scadenza il prossimo giugno, legandosi così al club fino al 30 Giugno 2026. "Un in bocca al lupo per le soddisfazioni professionali che verranno", si legge nella nota del club biancoverde.

Intanto, l’U.S. Avellino 1912 comunica che in vista della gara Udinese – Avellino, che verrà disputata venerdì 9 agosto 2024 alle ore 18:30, valida per i trentaduesimi della Coppa Italia Frecciarossa è attiva la prevendita per il settore ospiti del Bluenergy Stadium. I ticket avranno un prezzo di € 10,00 più diritti di prevendita e saranno acquistabili online sul portale TicketOne o presso i punti vendita autorizzati. È previsto un biglietto ridotto per gli under 18 con un costo di €5,00 più diritti di prevendita. La vendita dei biglietti terminerà alle ore 19:00 di giovedì 8 agosto 2024.