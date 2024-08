Avellino Basket: 86-62 nel test contro la Virtus Cassino Alle 20 nuova amichevole contro il Napoli Basket al PalaBarbuto

Test precampionato per l'Avellino Basket: la squadra irpina ha affrontato la Virtus Cassino al PalaDelMauro. Risultato di 86-62 (punteggio azzerato al termine di ogni quarto) per il roster di coach Alessandro Crotti con i parziali di 24-8, 21-26, 21-15 e 20-13). Alle 20 l'Avellino Basket sarà ospite del Napoli Basket al PalaBarbuto e proseguiranno le prove nella preseason.

Sabatino: "Ho l'opportunità di mettermi in gioco"

"Qui ho tanti ricordi ed è stata anche una scelta di cuore accettare la proposta di Avellino. - ha spiegato Antonio Sabatino al termine del test - Sono in una società che vuole fare bene e personalmente ho l’opportunità di mettermi in gioco".

"Non ci saranno gare semplici"

Sul campionato: "Ci sono 7 squadre che vogliono tentare il salto di categoria. - ha aggiunto il playmaker - Penso possa essere un torneo più avvincente della Serie A con palazzetti e società importanti. Un campionato di 38 partite in cui non ci saranno gare semplici e si dovrà tentare di vincere tutte le partite in casa, che per noi sono fondamentali".