Scandone Avellino: ecco il programma dei test precampionato Prime due amichevoli in trasferta, poi tre test casalighi per la squadra biancoverde

"Sarà un settembre ricco di emozioni. Non vediamo l’ora di vedervi per tifare i nostri lupi in campo": così la Scandone Avellino ha annunciato la serie di test precampionato e il primo appuntamento è in programma in giornata al PalaSilvestri con la Power Basket Salerno che ospiterà la squadra allenata da Nino Sanfilippo. Martedì sarà test a Benevento prima di tre amichevoli tra le mura amiche del PalaDelMauro con Caserta, Salerno e Mondragone.

Il calendario nella preseason

Mercoledì 4 settembre: Salerno - Scandone (PalaSilvestri, Salerno)

Martedì 10 settembre: Benevento - Scandone (PalaTedeschi, Benevento)

Sabato 14 settembre: Scandone - Caserta (PalaDelMauro, Avellino)

Mercoledì 18 settembre: Scandone - Salerno (PalaDelMauro, Avellino)

Sabato 21 settembre: Scandone - Mondragone (PalaDelMauro, Avellino)

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S.Felice Scandone Avellino 1948