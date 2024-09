Avellino - Audace Cerignola 0-0: tabellino e voti dei lupi, altra serata storta Esordio choc in trasferta e due pari casalinghi di fila: l'avvio biancoverde in campionato

Un altro pari casalingo, il secondo consecutivo e lupi senza vittorie dopo tre turni di campionato: tra buone prestazioni e altre negative a livello individuale ecco il risultato di 0-0 tra i dubbi dell'Avellino e le certezze dell'Audace Cerignola.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Terza Giornata

Avellino - Audace Cerignola 0-0

Avellino (3-5-2): Iannarilli 6,5; Cancellotti 6, Armellino 6, Frascatore 5,5; Llano 6 (30' st Enrici sv), Sounas 6, Palmiero 5,5 (37' st Benedetti sv), Rocca 6,5, D'Ausilio 5,5; Redan (14' st R. Russo 5,5), Gori 4,5 (37' st Vano sv). All. Pazienza 5. A disp. Marson, Cancellieri, Rigione, Patierno, Arzillo, Mutanda

Cerignola (4-3-3): Saracco; L. Russo, Gonnelli, Martinelli (15' st Bianchini), Tentardini (37' st Di Dio); Tascone (37' st Velasquez), Capomaggio, Visentin; Salvemini, Cuppone (37' st Gagliano), Paolucci (43' st Sainz-Maza). All. Raffaele. A disp. Greco, Fares, Ruggiero, Parigini, Jallow, Romano, Iurulli, Ianzano, Carrozza

Arbitro: Mucera

Ammoniti: Tascone (C), Gonnelli (C), Rocca (A), Parigini (C, dalla panchina), Armellino (A)

Recupero: 3' pt, 7' st