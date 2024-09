Cavese-Avellino: ecco quanti biglietti sono a disposizione dei tifosi irpini Prevendita al via dalle 14 e che terminerà sabato alle 19

Con la contestazione in corso da parte della Curva Sud che in un comunicato ha palesato tutto il malcontento per i risultati conseguiti (2 punti dopo 3 turni di campionato), ma anche con l'attesa legata alla trasferta di Cava de' Tirreni. Sono 504 i biglietti a disposizione della tifoseria dell'Avellino per la sfida contro la Cavese in programma domenica (ore 20.45) al "Lamberti". Via alla vendita a partire dalle 14 senza possibilità di acquisto online.

Il comunicato

"L’U.S. Avellino 1912 comunica che in vista della gara Cavese-Avellino, che verrà disputata domenica 15 settembre 2024 alle ore 20:45, partirà questo pomeriggio alle ore 14.00 la prevendita per il settore ospiti dello stadio 'Simonetta Lamberti' per un totale di 504 posti. I ticket avranno un prezzo di € 11,00 e saranno acquistabili esclusivamente presso i punti vendita autorizzati del circuito Etes. Non sarà attiva la vendita online. La vendita dei biglietti terminerà alle ore 19:00 di sabato 14 settembre 2024".