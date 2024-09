Padalino: "Il Latina non vinceva da marzo, l'Avellino ha tutto per recuperare" "Mandare tutto all'aria può non funzionare. Si può ribaltare tutto nel ritorno"

"Siamo stati imprecisi nella superiorità numerica, ma ci prendiamo tre punti fondamentali": così Pasquale Padalino nel post-gara di Avellino-Latina 0-1. "Questo ostacolo non era semplice da superare, sapevamo di trovare questo ambiente e nel primo tempo l'Avellino e Pazienza meritavamo probabilmente più fortuna. - ha spiegato il tecnico dei pontini - Non devono demordere perché c'è tutto per poter recuperare. Complimenti ai miei ragazzi per i risultati, per la sagacia e per il sacrificio".

"Tanti campionati sono stati ribaltati nel girone di ritorno"

"Ci si aspettava qualcosa di diverso sicuramente perché l'Avellino deve giocare per altri traguardi. Non mi compete da esterno, ma bisogna perservare nelle difficoltà e resistere a questi momenti. Mandare tutto all’aria non funziona. Non ci sono tante alternative, siamo alla quinta giornata, tanti campionati si sono ribaltati nel girone di ritorno. C’è tempo per recuperare. Le scelte nella ripresa? Per quelle che sono le nostre caratteristiche avere riferimenti ci aiuta. Non siamo ancora perfetti nel riconoscere gli inserimenti e nei cambi di posizione. Oggi la vittoria è arrivata, non vincevamo da marzo".