L'Avellino si sblocca, ma si blinda ancora. Rebus terzino destro verso Crotone Porte chiuse per gli allenamenti anche dopo la prima vittoria in campionato

Prima vittoria in campionato domenica scorsa, ma la modalità degli allenamenti non cambia. L'Avellino conferma le porte chiuse al "Partenio-Lombardi" per la preparazione che porterà i biancoverdi alla sfida con il Crotone, in programma lunedì (ore 20.30) allo "Scida". Ripresa alle 16, poi allenamenti giovedì alle 10.30, venerdì e sabato alle 16 e domenica alle 10.30: un Avellino blindato, che preferisce lavorare sottotraccia, lontano da occhi indiscreti verso l'ottavo turno del girone C con il rebus terzino destro.

Cancellotti out: c'è Llano, ma occhio a Cionek

A Crotone Raffaele Biancolino non potrà contare su Tommaso Cancellotti, squalificato per un turno a causa del quinto giallo in campionato rimediato con il Foggia, e nella rimodulazione definita dal Pitone ci sarà una prima novità nel reparto arretrato dopo la linea Cancellotti-Rigione-Enrici-Frascatore. Per la fascia destra, da terzino, la rosa presenta Manuel Llano come soluzione per quanto l'argentino sia stato schierato nella precedente gestione da esterno a tutta fascia nel 3-5-2. Thiago Cionek è attualmente fuori lista e in passato è stato impiegato da terzino prettamente con compiti difensivi. L'ex Reggina sta lavorando in gruppo e, quindi, occhio alle valutazioni sulla rosa.

D'Agostino tra i candidati per il consiglio direttivo di Lega Pro

Ed è il giorno dell'assemblea straordinaria elettiva di Lega Pro a Firenze con il presidente dell'US Avellino, Angelo Antonio D'Agostino, candidato per il ruolo di componente non indipendente del consiglio direttivo. Nel frattempo si conferma l'attesa per la conferenza stampa della proprietà biancoverde, prevista per giovedì con al centro la decisione di ripartire da Biancolino e dalla soluzione interna dopo gli esoneri di Michele Pazienza e Giorgio Perinetti.

Il comunicato della Lega Pro

"Con riferimento all’Assemblea Straordinaria Elettiva convocata presso la sede della Lega Pro per il giorno 2 ottobre 2024, si rende noto che, all’esito della verifica dei requisiti di candidabilità eseguita dal Giudice Sportivo, Dott. Stefano Palazzi, sono risultate ammissibili le seguenti candidature: per la carica di presidente Matteo Marani, per la carica di vice presidente Giovanni Spezzaferri e Gianfranco Zola, per la carica di componente non indipendente del consiglio direttivo della Lega Pro Alessandra Bianchi, Mauro Bosco, Angelo Antonio D’Agostino, Nicola Grieco, Patrizia Testa e Stefano Udassi, per la carica di presidente del collegio dei revisori Alessandro Casalini, per la carica di componente del collegio dei revisori Giovanna Cobuzzi, Maurizio Di Marcotullio, Francesca Mori e Filippo Ravone".