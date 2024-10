Avellino, uno stadio inclusivo: modalità di accredito per i diversamente abili Novità presentate dal club irpino tramite nota ufficiale

L'Unione Sportiva Avellino ha comunicato le nuove modalità di accredito per i diversamente abili con l'iniziativa "Uno Stadio Inclusivo". "Il Partenio-Lombardi è la casa dell’U.S. Avellino 1912, un luogo inclusivo in cui il club vuole garantire la migliore esperienza possibile per tutti i tifosi. Per questo motivo, lo stadio dispone di 80 posti dedicati a persone con disabilità che vengono attribuiti gratuitamente a: tifosi con disabilità deambulanti con percentuale di invalidità del 100%; tifosi con disabilità non deambulanti in carrozzina (indipendentemente dal grado di disabilità).

Se il tifoso con disabilità necessita di assistenza continua, avrà la possibilità di richiedere l’accredito gratuito anche per il proprio accompagnatore, che deve obbligatoriamente essere maggiorenne. Per ragioni di accessibilità, i posti destinati ai tifosi con disabilità sono situati in uno specifico settore all’interno dell’impianto (Curva Nord), idoneo alle esigenze di circolazione delle carrozzine e delle persone con difficoltà motorie.

Procedura di accredito

Per agevolare l’accesso allo stadio, L’U.S. Avellino 1912 ha istituito un servizio di accreditamento che permette ai tifosi con disabilità di richiedere l’accredito gratuito (sino all’esaurimento dei posti disponibili) per la partita desiderata. Per usufruire del Servizio Accrediti "Tifosi con disabilità" è necessario registrarsi previamente al sistema di accreditamento tramite la mail dao@usavellino1912.com inviando i propri dati personali, avendo cura di caricare come allegato una copia dei seguenti documenti: certificato di invalidità civile al 100% da cui si evinca in maniera chiara ed inequivocabile che il grado di invalidità riconosciuto sia pari al 100%, senza la precisazione della patologia diagnosticata (qualora questa fosse presente dovrà essere oscurata); in alternativa certificato di invalidità da cui si evinca in maniera chiara ed inequivocabile la condizione di non deambulante in carrozzina.

In caso di diritto all’assistenza continua, tale condizione deve essere riportata sul certificato stesso (certificato di invalidità civile 100% con diritto di assistenza continua). Tali certificati di invalidità dovranno essere stati rilasciato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) in base alle sue procedure al momento in vigore o da altro ente e dall’INPS successivamente riconosciuto.

Fasi di accredito

Una volta registrati sarà possibile richiedere l’accredito gratuito nei seguenti orari: dalle ore 9:00 di lunedì alle ore 12:00 del giorno precedente alla gara (salvo esaurimento disponibilità prima del termine) della settimana della partita per le partite disputate nei giorni di venerdì/sabato/domenica/lunedì; dalle ore 9:00 di mercoledì alle ore 18:00 di lunedì (salvo esaurimento disponibilità prima del termine) precedente la data della partita per le partite disputate nei giorni di martedì/mercoledì/giovedì.

Attenzione

Chi acquisisce un accredito lo toglie ad un altro. Gli utenti sono pertanto pregati di non richiedere accrediti senza avere la ragionevole certezza di poterli effettivamente utilizzare. Il solo biglietto ordinario non consente l’ingresso allo stadio delle persone in carrozzina; pertanto, si sottolinea che il regolare acquisto di un qualsiasi tagliando non permette l’accesso alla struttura".