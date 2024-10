Avellino: tre centrocampisti ai box, i convocati per la gara con la Casertana Si conferma il report degli ultimi giorni in casa biancoverde

Marco Armellino, Michele Rocca e Marco Toscano non sono nell'elenco dei convocati diramato da Raffaele Biancolino per la gara che vedrà l'Avellino affrontare la Casertana domani (ore 19.30) al "Partenio-Lombardi". Lesione al muscolo soleo per Armellino, lesione distrattiva all'adduttore lungo della gamba sinistra per Rocca, lesione al retto femorale sinistro per Toscano, vicino al pari di Rocca al rientro in gruppo. Damiano Cancellieri e Daniel Sannipoli "non sono inclusi nella lista dei 23 calciatori professionisti da presentare alla Lega Pro come da comunicato n.213/L del 18/03/2024". Rientra Tommaso Cancellotti dopo il turno di squalifica.

I convocati

Portieri: 1 Iannarilli, 22 Guarnieri, 77 Marson

Difensori: 5 Rigione, 26 Cionek, 29 Cancellotti, 33 Benedetti, 38 Frascatore, 52 Solaro, 56 Enrici, 60 Llano, 94 Liotti

Centrocampisti: 4 De Cristofaro, 6 Palmiero, 7 D’Ausilio, 19 Tribuzzi, 24 Sounas, 51 Arzillo, 55 Mutanda

Attaccanti: 9 Patierno, 10 Russo, 11 Redan, 35 Gori, 50 De Michele, 57 Campanile, 91 Vano