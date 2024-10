Calcio irpino in lutto: addio a Gino Corrado De Napoli, Pecchia, Riccio, ma non solo: tanti i giovani lanciati dal talent scout

Il calcio avellinese e irpino è in lutto per la morte di Gino Corrado all'età di 86 anni. Nando De Napoli, Fabio Pecchia, Vincenzo Riccio, ma non solo: tanti i giovani scoperti, cresciuti e lanciati dal talent scout con la sua Mirgia, la società calcistica, guidata insieme a Elio Sateriale, con sede a Mercogliano, scuola calcio e base per l'attività giovanile tra il capoluogo e la provincia, che ha garantito i migliori profili del territorio all'Unione Sportiva Avellino, di cui Corrado è stato anche responsabile del settore giovanile. Cordoglio da parte del club biancoverde per la morte di Corrado: "L’U.S. Avellino 1912 piange la scomparsa di Gino Corrado, storico talent scout irpino ed ex responsabile del settore giovanile biancoverde. Ai suoi familiari è rivolto il sincero cordoglio del club", si legge nella nota diffusa sui canali ufficiali social. "Apprendo con grande dolore e tristezza la scomparsa del grande maestro di calcio, l'indimenticabile Gino Corrado. - sottolinea Bruno Iovino sui canali social - Esprimo a tutta la famiglia le più sincere e sentite condoglianze. Riposa in pace, grande maestro".