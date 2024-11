Avellino-Taranto, i convocati: tre pedine ai box, uno squalificato e un rientro È la vigilia del match tra i biancoverdi e i rossoblu al "Partenio-Lombardi"

Rientra Michele Vano nell'elenco dei convocati, mentre Michele D'Ausilio, Paolo Frascatore e Luca Palmiero salteranno la sfida Avellino-Taranto, in programma domani (ore 15) al "Partenio-Lombardi". "Michele D’Ausilio è alle prese un edema diffuso dei tessuti muscolari del flessore della gamba destra. Paolo Frascatore in seguito ad un fastidio al flessore della gamba sinistra in mattinata ha praticato esami strumentali che verranno approfonditi nei prossimi giorni dallo staff medico del club. Luca Palmiero è alle prese con una lesione muscolare del soleo della gamba sinistra": si legge nella nota diffusa dalla società irpina. Manuel Llano sconterà la prima delle tre giornate di squalifica rimediate con il rosso dalla panchina in Trapani-Avellino. Antony Iannarilli è regolarmente a disposizione di Raffaele Biancolino dopo l'attacco influenzale che costretto l'estremo difensore titolare a saltare la gara vinta dai lupi al "Provinciale" di Erice.

I calciatori a disposizione

Portieri: 1 Iannarilli, 22 Guarnieri, 77 Marson

Difensori: 5 Rigione, 26 Cionek, 29 Cancellotti, 33 Benedetti, 52 Solaro, 56 Enrici, 75 Dachille, 94 Liotti

Centrocampisti: 4 De Cristofaro, 8 Rocca, 19 Tribuzzi, 21 Armellino, 24 Sounas, 25 Toscano, 51 Arzillo, 55 Mutanda

Attaccanti: 9 Patierno, 10 Russo, 11 Redan, 35 Gori, 50 De Michele, 57 Campanile, 91 Vano

Damiano Cancellieri e Daniel Sannipoli non sono inclusi nella lista dei 23 calciatori professionisti da presentare alla Lega Pro come da comunicato n.213/L del 18/03/2024