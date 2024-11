Come riparte l'Avellino verso Potenza: 4 calciatori da valutare alla ripresa Domenica (ore 12.30) la gara contro i lucani al "Viviani" per la quattordicesima giornata

Tredicesimo turno completato e l'Avellino riparte con il quinto posto a -7 dalla vetta: effetti del ko casalingo a sorpresa contro il Taranto dopo 6 vittorie di fila. Due sedute a porte aperte oggi e domani, poi lavoro lontano da occhi indiscreti fino a sabato, giorno della rifinitura verso un match che ha subito l'anticipo rispetto al programma iniziale. Potenza-Avellino da lunedì sera passa a domenica con calcio d'inizio alle 12.30 e al "Viviani" i lupi saranno chiamati alla risposta immediata contro i lucani reduci dal quarto pareggio in 5 gare, il quinto nelle ultime 7 (il Potenza è imbattuto dal 25 settembre scorso). Attesa per le novità dall'infermeria dove è rientrato Marco Armellino da stop per un problema all'adduttore nel corso di Avellino-Taranto. Michele D'Ausilio punta allo sprint superando l'edema diffuso dei tessuti muscolari del flessore della gamba destra. Ai box ci sono anche Paolo Frascatore per il fastidio al flessore della gamba sinistra e Luca Palmiero (lesione muscolare al soleo della gamba sinistra). Al "Viviani" Manuel Llano sconterà la seconda delle 3 giornate di squalifica rimediate con il rosso diretto dalla panchina a Trapani.

Il programma al "Partenio-Lombardi"

Martedì ore 15.30 (porte aperte - Tribuna Montevergine)

Mercoledì ore 11 (porte aperte - Tribuna Montevergine)

Giovedì ore 15.30 (porte chiuse)

Venerdì ore 15.30 (porte chiuse)

Sabato ore 10.30 (porte chiuse)