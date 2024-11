L'arbitro di Avellino-Catania: ha diretto la prima gara col Vicenza nei playoff Ritrova i lupi dopo la semifinale d'andata degli spareggi promozione

La gara Avellino-Catania, valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C (girone C) e in programma sabato (ore 15) al "Partenio-Lombardi", sarà diretta da Andrea Zanotti della sezione di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Antonio Boggiani della sezione di Monza e Gilberto Laghezza della sezione di Mestre con Dario Di Francesco di Ostia Lido quarto ufficiale. Sono tre i precedenti con Zanotti arbitro per l'Avellino: una vittoria (Avellino-Fidelis Andria 1-0 del 4 ottobre 2022 in Coppa Italia di Serie C) e due pareggi (Avellino-Latina 0-0 del 29 gennaio 2023 nel girone C di Serie C e Avellino-Vicenza 0-0 del 28 maggio scorso, semifinale d'andata dei playoff).

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Sedicesima Giornata

ACR Messina - Sorrento: Drigo

Audace Cerignola - Cavese: Tona Mbei

Avellino - Catania: Zanotti

Casertana - Giugliano: Di Cicco

Crotone - Juventus Next Gen: Silvestri

Picerno - Team Altamura: Ursini

Potenza - Monopoli: Madonia

Taranto - Benevento: Andreano

Trapani - Latina: Burlando

Turris - Foggia: Bozzetto